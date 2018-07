Rogério Ceni volta a sentir dores e passará por cirurgia no ombro direito

SÃO PAULO - Aos 39 anos, Rogério Ceni atravessa um dos momentos mais difíceis de sua carreira. Nesta quinta-feira, o São Paulo confirmou que o goleiro precisará passar por uma cirurgia no ombro direito. Ele vinha realizando um trabalho de fisioterapia há 12 dias, tentando corrigir o estiramento que sofreu no local, mas o tratamento não deu certo e uma artroscopia será necessária.

"Inicialmente tentamos o tratamento conservador, porém sabíamos que estas lesões frequentemente necessitam de intervenção cirúrgica, principalmente por se tratar de um atleta profissional, goleiro e que compete no mais alto nível de rendimento", explicou o médico José Sanchez.

Rogério sofreu a lesão durante a pré-temporada da equipe e, desde então, havia a dúvida sobre a possibilidade de uma operação. Durante este período, chegou a ser cogitado que o goleiro pudesse ficar até seis meses afastado, caso o procedimento cirúrgico fosse realmente necessário, mas José Sanchez preferiu não fazer nenhuma previsão.

"Apesar da significativa melhora nos últimos dias, com o aumento da carga nos exercícios de fortalecimento, o Rogério voltou a apresentar uma piora no quadro de dor, fato que motivou a necessidade do procedimento cirúrgico, que irá ocorrer ao final desta semana. O período de afastamento será definido somente após a realização da artroscopia", apontou.

Se os seis meses de afastamento forem confirmados, esta lesão será a mais grave de sua carreira. Em 2009, ele passou por uma cirurgia no tornozelo esquerdo, mas ficou apenas pouco mais de dois meses sem atuar. Para piorar, o goleiro fica de fora de um momento importante do São Paulo, que tenta se reconstruir neste ano, após uma temporada ruim em 2011.

"Mesmo sentindo uma considerável melhora desde sábado e ter ficado com uma expectativa muito grande de não precisar passar por cirurgia, nessa quarta-feira as dores voltaram a incomodar. Lamento não poder estar em campo com meus companheiros nesse início promissor, pois acredito que esse grupo voltará a fazer o São Paulo campeão. Não vejo a hora de voltar a atuar no Morumbi lotado e não medirei esforços para o mais rápido possível vestir novamente a camisa tricolor", disse Rogério Ceni.