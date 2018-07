Rogério conquista espaço no São Paulo. Saiba quem é ele

O atacante Rogério passou à frente de Centurión e Wilder Guisao e se tornou um dos atacantes preferidos do técnico Osorio. O atacante que veio do Vitória deve ser escalado ao lado de Alexandre Pato e Luis Fabiano no jogo desta quinta-feira contra a Chapecoense no Morumbi. Desde que estreou, contra o Internacional, no Morumbi, ele fez dois gols em três jogos e várias jogadas importantes. Contratado por R$ 1,2 milhão, o atacante se tornou a opção de velocidade pelas beiradas de que Osorio precisava.

Até chegar ao São Paulo, Rogério passou por inúmeros clubes. Aos 14 anos, ele saiu de casa para fazer teste para ser jogador de futebol. Acabou aprovado no Porto de Caruaru. Ficou alguns anos e, em 2010, atuou no Central de Caruaru. Um ano depois, já estava no Náutico.

A ascensão que começava a viver no futebol nordestino foi interrompida por uma grave lesão no joelho esquerdo. Em 2012, ele rompeu o ligamento cruzado e demorou sete meses para se recuperar. Depois da lesão, foi emprestado para o Al Dhafra, dos Emirados Árabes. Voltou um ano depois para jogar no Botafogo. O atraso de salários e os problemas na estrutura do clube fizeram com que voltasse ao Náutico.

Em 2015, novo destino: o Vitória. Foi aí que ele despontou nacionalmente. Na Série B, era um dos principais artilheiros da competição com dez gols e chamou a atenção do São Paulo. Seu contrato vai até setembro de 2018.