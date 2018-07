Rogério deve ganhar vaga de Pato no São Paulo para clássico

Os dois gols marcados na vitória sobre o Atlético-MG, na quinta-feira, não devem assegurar a vaga de Alan Kardec como titular no São Paulo para o jogo deste domingo, contra o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro, em Itaquera. A tendência é Rogério entrar na vaga de Alexandre Pato, que fica fora da equipe por questões contratuais, já que pertence ao time alvinegro.

O veloz atacante também se destacou no jogo no Morumbi, vencido por 4 a 2, e tem a preferência do técnico Milton Cruz por ter características mais parecidas às de Pato, como a movimentação pelo lado esquerdo. O treinador colocou Rogério no segundo tempo já para testar a formação para o clássico e gostou do resultado. O substituto deu muito trabalho ao Atlético-MG e teve o nome gritado pela torcida.

"Foi maravilhoso ouvir a torcida gritar o meu nome. Tive a sensação do dever cumprido, e isso me deixou muito feliz. Consegui mostrar mais uma vez o meu futebol, mas o resultado é maior que qualquer atuação individual. O São Paulo mostrou a sua força e buscou a vitória, porque o time inteiro lutou", afirmou Rogério.

O São Paulo ganhou moral com a boa vitória sobre o vice-líder. A rodada ajudou o time a retornar ao G-4 e pegar confiança antes do clássico com o já campeão Corinthians. "Eles alcançaram o objetivo deles, virão com vontade e o estádio deverá estar cheio. Existe um grande respeito, mas temos um objetivo. O técnico deles é muito competente e temos que estar preparados para um jogo difícil", disse o atacante Alan Kardec.

Já o goleiro Rogério Ceni deve novamente ser desfalque. Sem se recuperar de lesão no pé direito, ainda não voltou a treinar. Dênis deve ser mantido no time. A tendência é o veterano retornar somente no outro sábado, quando o São Paulo recebe o Figueirense. O jogo será o último oficial do goleiro no estádio do Morumbi.

Para a sexta-feira, dia 11, o clube vai promover o jogo de despedida do jogador. O ex-técnico da equipe, Juan Carlos Osorio, pretende estar presente no estádio para acompanhar o evento, que terá a presença de jogadores campeões mundiais pelo São Paulo.