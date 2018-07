Rogério e títulos empolgam Edson Silva no São Paulo

"Satisfação de qualquer atleta jogar ao lado de Rogério Ceni, ainda mais na mesma defesa. Uma honra mesmo, por tudo o que ele fez pelo São Paulo e pelo futebol. Quando soube que viria para o São Paulo, a primeira coisa que pensei é que iria jogar ao lado dele, muito feliz por isso. Ele vai passar muita experiência e vai me ajudar a crescer profissionalmente. Espero fazer parte de uma defesa que entre para história com títulos e poucos gols sofridos", disse, ao site oficial do São Paulo.

Edson Silva revelou que um dos seus objetivos para 2012 é faturar títulos pelo clube, que não levanta um troféu desde 2008. "Penso em título, claro. Quando meu empresário disse que o São Paulo estava interessado já comecei a sonhar com títulos. É um sonho chegar aqui, fiquei muito feliz e meu objetivo é ser campeão. Quero marcar meu nome no clube", afirmou.

Um dos destaques do Figueirense no último Campeonato Brasileiro, Edson Silva avaliou que sua participação nas jogadas aéreas é a sua principal virtude. "O cabeceio é a minha principal virtude. Mas sou um jogador técnico, sério, com muita raça. Espero dar alegria à torcida e ao clube. Pode ter certeza que vou defender a equipe da melhor forma possível", comentou.