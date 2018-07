Rogério Lourenço assume o comando do Bahia

Em 2011, Rogério Lourenço vai dirigir o Bahia no Campeonato Baiano, na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. Neste ano, o treinador comandou o Flamengo em 20 partidas, sendo 16 no Brasileirão e outras quatro na Libertadores, em que a equipe carioca foi eliminada nas quartas de final.

"Estou muito feliz em assumir o Bahia, que é uma das equipes mais tradicionais do país e conta com uma imensa e apaixonada torcida. A expectativa para a volta do time à Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro é a melhor possível, mas vamos buscar os bons resultados já na disputa do Campeonato Baiano. Ainda vamos conversar sobre a montagem do elenco, mas estou muito otimista com esse novo desafio e espero ser bem sucedido", afirmou.

Além de Rogério Lourenço, a diretoria do Bahia definiu os outros membros da comissão técnica para a próxima temporada. Ele trabalhará com os auxiliares Eduardo Souza e Chiquinho de Assis, o preparador físico Toninho Oliveira, o treinador de goleiros Ricardo Palmeira e os auxiliares de preparação física Igor Morena e Luiz Napoleão.