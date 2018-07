Rogério Lourenço saca Toró e testa Rômulo no Flamengo

O técnico interino Rogério Lourenço comandou seu primeiro coletivo à frente do Flamengo nesta segunda-feira e já começou a mudar o time para o confronto com o Corinthians, na quarta-feira, pelas oitavas de final da Copa Libertadores. Ele sacou o volante Toró da equipe titular e testou Rômulo, inscrito na competição nesta segunda.

"Foi uma surpresa, com certeza. Não esperava essa oportunidade, até porque não vinha nem sendo relacionado, mas o Rogério me conhece desde as categorias de base. Ele sabe do meu potencial, do meu futebol, e fico feliz de ele ter apostado em mim", comemorou Rômulo, surpreso.

Rogério comandou duas atividades simultâneas nesta segunda. Um coletivo reduzido em um lado do gramado, e um treino tático, de posicionamento, do outro lado. Em seguida, comandou o coletivo, que terminou empatado sem gols.

Os titulares foram escalados com Bruno; Leonardo Moura, David, Angelim e Juan; Rômulo, Maldonado, Willians e Michael; Vágner Love e Adriano. Já a equipe reserva foi formada com Marcelo Lomba; Fierro, Welinton, Fabrício e Rodrigo Alvim; Toró, Fernando, Kleberson e Petkovic; Vinícius Pacheco e Dênis Marques.