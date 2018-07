Rogério marca pela 98ª vez e São Paulo bate Portuguesa

Se mantiver a média deste começo de temporada, Rogério Ceni tem tudo para chegar ao seu centésimo gol antes de atingir a milésima partida com a camisa do São Paulo. Neste domingo, no Canindé, o goleiro fez de falta o seu 98º gol na carreira e ajudou a equipe tricolor a vencer a Portuguesa por 3 a 2, pela oitava rodada do Paulistão. Fernandinho e o estreante Rodolpho também marcaram. Heverton descontou duas vezes.

O goleiro-artilheiro chegou neste domingo ao seu terceiro gol na temporada - o segundo de falta -, em oito partidas. Se mantiver a média do ano, pode atingir o centésimo gol daqui a seis jogos, ainda na primeira fase do Paulistão. O milésimo jogo, porém, tende a acontecer apenas nas últimas rodadas do Brasileirão. Contra a Portuguesa, ele fez sua 956ª partida com a camisa do São Paulo.

A vitória coloca o São Paulo momentaneamente na terceira colocação do Paulistão, atrás apenas de Palmeiras e Santos. Com 15 pontos - cinco vitórias em oito rodadas -, o time do Morumbi ainda pode ser ultrapassado pelo Mirassol, que joga mais tarde contra o São Caetano e, se vencer, vai a 16. A Portuguesa é a oitava, mas deve perder posições até o fim da rodada, deixando o G-8.

Veja também:

São Paulo bate a Portuguesa por 3 a 2 e fica tranquilo no Paulistão