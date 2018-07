Rogério Micale será o substituto de Roger Machado no Atlético-MG

Comandante do inédito ouro olímpico da seleção brasileira nos Jogos do Rio em 2016, Rogério Micale é o novo técnico do Atlético Mineiro. Ele foi anunciado nesta sexta-feira, 21, na conta oficial do clube no Twitter. Micale assume o clube depois da demissão de Roger Machado, que deixou o time alvinegro na quinta.

Micale estava na China, mas não dirigia nenhum time desde que deixou a seleção, após o fracasso no Sul-Americano Sub-20, onde não conseguiu classificar o Brasil para o Mundial da Categoria.

Depois de sua demissão, Micale criticou a postura "implacável" da CBF por sua saída e disse que a entidade se mostrou intolerante com erros, ainda que fosse sua primeira campanha ruim com a seleção. "Existiram alguns trabalhos bons antes desse... O erro é inerente a quem participa de algo, o erro está ligado a quem entra para disputar uma partida de futebol", afirmou na época.

O novo técnico do Atlético-MG é conhecido pelos seus trabalhos nas divisões de base, mas já teve uma breve experiência como treinador de uma equipe profissional, no Grêmio Prudente, do interior paulista, em 2011.

Além disso, Micale possui longa relação com o Atlético-MG. Ele chegou para comandar o time de juniores em 2009, um ano após ser campeão da Copa São Paulo pelo Figueirense, permanecendo no clube até 2015, exceto pela rápida passagem pelo Grêmio Prudente, só saindo para ir trabalhar nas divisões de base da CBF.

Como está na China, Micale só vai se apresentar ao Atlético-MG no início da próxima semana, o que fará o time ser dirigido por Diogo Giacomini, auxiliar da comissão técnica permanente do clube, no duelo do próximo domingo com o Vasco, no Independência, pela 16ª rodada do Brasileirão. O time está em 11º lugar no torneio, com 20 pontos.

Assim, a estreia de Micale deverá ocorrer na próxima quarta-feira, quando o Atlético-MG vai duelar com o Botafogo, no Engenhão, no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O time mineiro venceu o jogo de ida por 1 a 0 e, assim, avançará às semifinais com um empate.