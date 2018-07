Rogério não poderá jogar pelo São Paulo na Copa do Brasil

Titular do Sport na partida contra o CSA, pela Copa do Brasil, na quarta-feira, o atacante Rogério não poderá atuar mais na competição por outro clube, o que atrapalha as pretensões do São Paulo, que tentou seu retorno, mas o time pernambucano pediu alto e disse que só libera o atleta após o fim do contrato, em maio.

A situação é semelhante a que ocorreu com o atacante William Pottker, da Ponte Preta. O jogador estava na mira do Corinthians, mas atuou pela Copa do Brasil e o clube do Parque São Jorge desistiu de sua contratação, até porque o atleta não poderia ajudar o time na sequência da competição caso fosse contratado.

Agora, o São Paulo sabe que, mesmo que Rogério retorne só ao final do empréstimo, não poderá usá-lo na Copa do Brasil. "O jogador tem contrato até maio com o Sport. E só voltaria antes se fosse algo muito vantajoso para o clube, já que Rogério é um atleta que está totalmente dentro dos nossos planos", afirmou Alexandre Faria, executivo de futebol do Sport, em entrevista ao site GloboEsporte.com.

Rogério, inclusive, fez gol para o Sport e ajudou o time a eliminar o CSA e avançar na Copa do Brasil. O retorno do jogador era um pedido do técnico Rogério Ceni, que gostaria de contar com o futebol do atacante, ainda mais depois da venda de David Neres para o Ajax, da Holanda.