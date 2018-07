Rogério pega pênalti no fim e São Paulo vence Palmeiras

Embalado pelo segundo triunfo no Brasileirão, os comandados do técnico Ricardo Gomes somam agora os mesmos sete pontos do Palmeiras. Esta foi a primeira vitória do São Paulo em clássicos regionais disputados neste ano. Em seis confrontos, o time são-paulino havia perdido todos.

FALTOU FUTEBOL - Para apenas 15.522 pagantes, com uma chuva fina e insistente, mas principalmente com os jogadores errando passes simples, o discurso mútuo de partir para cima do adversário não veio a campo.

De cobrança de falta em cobrança de falta, o time da casa começou a chegar. Rogério Ceni mandou por cima do gol e, em seguida, Hernanes exigiu boa defesa do goleiro Marcos. De resto, o ataque arriscou algumas tabelas sem efeito. No fim do primeiro tempo, Fernandinho entrou no lugar de Marlos, que sentiu uma fisgada na coxa.

Se com Cleiton Xavier o Palmeiras já não ia lá muito bem, a coisa ficou ainda pior quando o meia torceu o joelho esquerdo e teve que deixar o gramado, ainda aos 33 minutos de jogo. O volante Souza entrou no seu lugar e o esquema, no papel ofensivo, foi pelo ralo. Ewerthon e Gabriel Silva pouco tocaram na bola na etapa inicial.

"A principal dificuldade é o campo. Não é nenhuma desculpa, mas a grama está alta e a bola prende. Se encaixarmos um contra-ataque, podemos ter alguma surpresa", disse Lincoln no intervalo. Do outro lado, Alex Silva lamentou a chance perdida já nos acréscimos. "Nossa equipe não está mostrando que está querendo vencer a partida. Assim vai ficar difícil", resumiu o zagueiro.

DUPLA SERTANEJA - A atitude cobrada na saída para o vestiário deu resultado aos nove minutos. Fernandinho fez bela jogada individual pela ponta esquerda e Fernandão entrou de carrinho para marcar. Foi o segundo gol dele em quatro jogos com a camisa do São Paulo.

Com a vantagem no placar, o São Paulo passou a jogar do jeito que quis: marcação forte no seu campo de defesa e, se possível, um contra-ataque ou outro. Ainda buscando a afirmação do time na competição - e a sua própria -, o técnico Jorge Parraga buscava alternativas em vão.

Aos 43 minutos, o árbitro Marcelo Aparecido de Souza marcou pênalti de Cicinho em Ivo. O atacante Ewerthon cobrou firme, no canto, mas Rogério Ceni foi buscar e garantiu a segunda vitória consecutiva no torneio. Cicinho ainda teve tempo de ser expulso após receber um amarelo pelo pênalti e outro por uma falta lateral.

A três rodadas da parada para a Copa do Mundo, o Palmeiras enfrenta agora o Prudente, na Arena Barueri, no sábado. No dia seguinte, o São Paulo vai a Campinas enfrentar o Guarani, às 16 horas.

Ficha técnica:

São Paulo 1 x 0 Palmeiras

São Paulo - Rogério Ceni; Alex Silva, Xandão e Richarlyson; Cicinho, Jean, Hernanes, Marlos (Fernandinho) e Junior Cesar; Dagoberto (Jorge Wagner) e Fernandão. Técnico: Ricardo Gomes.

Palmeiras - Marcos; Vítor, Maurício Ramos, Danilo e Gabriel Silva; Edinho, Márcio Araújo, Cleiton Xavier (Souza, e depois Paulo Henrique) e Lincoln; Vinicius (Ivo) e Ewerthon. Técnico: Jorge Parraga (interino).

Gol - Fernandão, aos nove minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos - Jean e Hernanes (São Paulo); Maurício Ramos e Edinho (Palmeiras).

Cartão vermelho - Cicinho (São Paulo).

Árbitro - Marcelo Aparecido de Souza (SP).

Renda - R$ 492.703,18.

Público - 15.522 pagantes.

Local - Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP).