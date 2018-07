Rogério será avaliado neste sábado e pode passar por cirurgia

SÃO PAULO - O São Paulo tem problemas defensivos para enfrentar o Botafogo, na estreia do time no Campeonato Paulista, mas o caso mais preocupante é o do goleiro Rogério Ceni . “Foi excesso de treinos”, resumiu o goleiro, que poderá ter de passar por uma artroscopia no no ombro direito. No início da semana, o técnico Emerson Leão chegou a ironizar a contusão, dizendo que não sabia se o jogador tinha se machucado ao escovar os dentes ou pentear os cabelos. Rogério não falou sobre isso, mas provavelmente não gostou das declarações do treinador.

A situação dele está sendo analisada com cuidado pela comissão técnica e o atleta ainda não tem uma definição. “Vamos avaliar até a manhã de sábado. Depois disso, teremos uma resposta melhor”, disse o médico José Sanchez. “A expectativa é que demore mais um pouco, mas não dá para definir o tempo de recuperação. Ainda está doendo bastante.”

Leão já admitiu que Denis será o substituto, mas não definiu quem entrará em campo com a braçadeira de capitão.

Para piorar, ele corre o risco de perder sua dupla de zaga considerada titular. Paulo Miranda voltou às atividades, mas sentiu dores. “É pouco provável que dê para ele”, avisou o médico. E o zagueiro Rhodolfo também deixou o treinamento de ontem mais cedo, com dores na coxa esquerda. “A situação dele preocupa e pode até não jogar”, explicou Sanchez.

Sem os dois, Leão deve escalar João Filipe e Edson Silva.

O treinador está tendo muitos desfalques neste início de trabalho e a situação incomoda um pouco. “Sai um, aí tento outro, mas ele se machuca. É normal no princípio de temporada. Não é o que o treinador, atletas e torcedor desejam, gostaríamos de começar domingo com toda equipe, mas não temos. Assim, várias estreias terão de acontecer ao longo do campeonato. São lesões difíceis de diagnosticar, mas temos de tomar cuidado para não fazer com que uma pequena dor ou desconforto vire uma contusão mais séria.”

Mesmo sem a confirmação do time titular, o zagueiro Edson Silva sabe que deverá estrear logo na primeira partida do time no Paulistão. E está pronto para o desafio no novo clube. “Espero não sentir o peso da camisa. Sei que teremos uma certa dificuldade de entrosamento, e justamente por isso precisamos conversar bastante lá atrás”, concluiu o defensor.