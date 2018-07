Rogério sofre entorse no joelho e pode desfalcar o Botafogo

O Botafogo pode perder o atacante Rogério para a partida contra o Atlético-PR no sábado, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador sofreu uma entorse no joelho durante o treino desta quarta-feira e deixou o campo anexo do Engenhão para ser avaliado pelos médicos. As condições físicas do atacante serão confirmadas pelo clube nesta quinta.

O técnico Vagner Mancini conduziu um treino tático e indicou mudanças no time em relação à equipe que enfrentou o Cruzeiro, na última rodada do Brasileiro. O atacante Jobson recebeu uma nova oportunidade no time titular, no lugar do volante Bolatti.

Aírton também voltou à equipe no lugar de Andreazzi. A equipe titular foi formada por: Jefferson; Régis, Dankler, Rodrigo Souto e Junior Cesar; Airton, Gabriel, Carlos Alberto e Murilo; Jobson e Rogério (Yuri). A equipe carioca segue em situação complicada na competição, é o 17º colocado, dentro da zona de rebaixamento, com 33 pontos.