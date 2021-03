Rojas celebra gol depois de dois anos lesionado: 'tive que me segurar para não chorar'

Demorou dois anos, mas Joao Rojas voltou a fazer um gol com a camisa do São Paulo. O atacante equatoriano sofreu duas lesões sérias no joelho neste período e precisou de longos tempos de recuperação. Após voltar a campo no jogo contra o Botafogo pela última rodada do Brasileirão, o atacante marcou um gol de pênalti na vitória do São Paulo contra a Inter de Limeira pelo Campeonato Paulista e contou ter ficado à beira das lágrimas.

"Foi emocionante. Tive que segurar a vontade de chorar, porque passei por muitas coisas desde a minha primeira lesão no joelho. E, quando fiz o gol, lembrei de todos os momentos que enfrentei: o sofrimento, a dor e a tristeza por ficar tanto tempo sem jogar", relatou Rojas.

Leia Também Após primeira vitória, Crespo quer trocar protestos por aplausos no São Paulo

"Sempre tive o apoio dos meus companheiros, da comissão técnica, dos profissionais do REFFIS e da torcida, que nunca me deixou sozinho", afirmou o atacante.

Depois do jogo, o técnico Hernán Crespo deu um voto de confiança, dizendo relembrar de como Rojas jogava no Córdoba e que, se o atleta voltar àquele nível, poderá ajudar o São Paulo. Rojas recentemente renovou o contrato com o São Paulo até o fim de maio.

"Agradeço a confiança que o Crespo me deu. Estou contente após o trabalho duro e a superação para voltar a jogar. O gol e a assistência foram os presentes que eu esperei após tanto sacrifício", disse Rojas.

O São Paulo volta a campo no próximo sábado, às 19h, para o clássico contra o Santos, no Morumbi.