Rojas faz bonito gol contra o Sporting Cristal, mas não sabe se fica no São Paulo

Joao Rojas festejou seu quarto gol na temporada pelo São Paulo, nesta terça-feira, no Morumbi, na vitória diante do Sporting Cristal por 3 a 0, nesta terça-feira, pela Libertadores, mas, apesar da boa atuação, o atacante equatoriano não sabe se vai permanecer no Morumbi após o encerramento de seu contrato no fim do mês.

"Estou tranquilo, creio que soube aproveitar a oportunidade que o Crespo me deu. Temos que seguir em frente, pensar no Brasileirão. Estou tranquilo. Sempre tenho vontade de estar dentro de campo, independentemente da renovação", disse o atleta ainda no gramado do Morumbi.

Depois de passar por tratamento de quase dois anos por causa de uma série de lesões, o jogador tem mantido uma boa sequência após a chegada de Hernán Crespo no comando técnico do time tricolor. Diante do Sporting Cristal atuou como titular.

O problema para a renovação de contrato é parte financeira. Segundo comentários vindos dos corredores do Morumbi, o agente do jogador estaria pedindo um aumento de 100% no salário, o que torna inviável seu prosseguimento no clube.

?????? #BestOfTheMatch! Golaço e prêmio de craque do jogo para Joao Rojas no Morumbi: é o @SaoPauloFC nas oitavas da CONMEBOL #Libertadores.@BridgestoneBR pic.twitter.com/zp135CxiYc — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) May 26, 2021

Ao lado de Vitor Bueno, Gabriel Sara e Luciano, o equatoriano é o vice-artilheiro do São Paulo na atual temporada, com quatro gols, atrás apenas de Pablo, com seis.