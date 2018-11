Rojas inicia recuperação no Reffis do São Paulo; retorno será em 2019

O meia-atacante Rojas, do São Paulo, começou nesta quarta-feira a utilizar a estrutura do Reffis para se recuperar depois da cirurgia feito no último dia 1º para a reconstrução dos ligamentos do joelho direito. Até então, o equatoriano vinha fazendo sessões de fisioterapia em sua casa, monitorado pelo departamento médico do clube.

O jogador se machucou no dia 26 de outubro, durante o triunfo por 1 a 0 sobre o Vitória, em Salvador. A lesão aconteceu numa tentativa de finalização, quando a perna direita dele ficou presa no gramado. O gol marcado por Bruno Alves, aliás, havia saído de uma assistência de Rojas.

Apesar de o São Paulo não ter estipulado um prazo certo para o retorno dele aos gramados, é certo que o meia-atacante perderá no mínimo seis meses para estar apto novamente. É o tempo médio que lesões desse tipo costumam levar.

Contratado no fim de junho, Rojas era titular absoluto de Diego Aguirre, treinador demitido no último domingo. É ainda o vice-líder em assistências da equipe, com cinco passes para gol, atrás apenas de Nenê e Everton (cada um tem seis).