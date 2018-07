Roma abre 2 a 0, mas cede empate ao Cagliari no Italiano

A Roma teve grande chance de conquistar sua segunda vitória no Campeonato Italiano. Mas, depois de abrir 2 a 0, fora de casa, a equipe viu o Cagliari reagir e empatar por 2 a 2. Marco Sau marcou o gol derradeiro, já aos 43 minutos do segundo tempo.

Assim, a Roma foi a quatro pontos e ao menos se manteve próxima dos quatro times que venceram suas duas partidas iniciais - Genoa, Juventus, Sassuolo e Sampdoria, que também neste domingo ganhou do Atalanta por 2 a 1.

Logo aos cinco minutos, após Mauricio Isla cometer pênalti em El Shaarawy, Perotti cobrou com perfeição e deu indícios de que a Roma poderia vencer com tranquilidade. Sensação que apenas se ampliou no primeiro minuto da etapa final, quando Kevin Strootman ampliou.

O time, porém, relaxou. E com gols de Borriello, aos 11, e Marco Sau, de cabeça, o Cagliari foi buscar o empate. A equipe encara o Bologna na próxima rodada, fora de casa, enquanto a Roma recebe a Sampdoria.

A Sampdoria, aliás, obteve sofrida vitória neste domingo. Franck Yannick Kessie abriu o placar ao Atalanta, mas Quagliarella e Edgar Barreto asseguraram a virada já no primeiro tempo.

Ainda neste domingo, em casa, o Torino não tomou conhecimento do Bologna e goleou por 5 a 1. Destaque para o centroavante Andrea Belotti, que marcou três e ainda desperdiçou um pênalti. Também aproveitando o mando, com um gol de Carlos Sanchez, a Fiorentina superou o Chievo Verona por 1 a 0.

Outras duas equipes que aproveitaram o apoio da torcida foram a Udinese, ao derrotar o Empoli por 2 a 0, e o Sassuolo, que ganhou do Pescara por 2 a 1. Já o Genoa superou o Crotone, fora de casa, por 3 a 1.