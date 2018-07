Roma acerta contratação do atacante Bojan A Roma acertou nesta sexta-feira a contratação do atacante Bojan Krkic, que estava no Barcelona e vinha tendo poucas oportunidades como titular com o técnico Pep Guardiola. O valor inicial a ser desembolsado pelo clube italiano é de 12 milhões de euros, mas o custo da complicada transação deverá mudar por conta de cláusulas impostas pela equipe catalã.