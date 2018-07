Roma acorda no segundo tempo e goleia a Udinese na estreia do Italiano

A partida marcou a estreia do lateral-direito Bruno Peres, ex-Torino, com a camisa da Roma. O zagueiro Juan Jesus, recém-contratado junto à Inter de Milão, começou no banco, mas entrou e também fez sua primeira partida pelo clube no Italiano. O goleiro Alisson, ex-Internacional, e o meia Gerson, ex-Fluminense, ficaram entre os reservas, assim como os veteranos De Rossi e Totti.

Mas foi outro reserva que resolveu a partida para a Roma. O argentino Diego Perotti entrou no segundo tempo, quando o confronto estava 0 a 0, e precisou de somente oito minutos para marcar o primeiro, aos 20, de pênalti. Aos 29, nova penalidade para Perotti bater e fazer o segundo.

Com a vitória encaminhada, o terceiro saiu aos 36. Nainggolan recebeu pela direita e deu um carrinho para cruzar para área. Dzeko apareceu sozinho na segunda trave para marcar. Somente um minuto depois, Salah precisou de duas tentativas para vencer o goleiro e selar o placar.

Na segunda rodada, a Roma viaja para encarar o Cagliari no domingo que vem, dia 28 de agosto. No mesmo dia, a Udinese tentará a recuperação diante do Empoli, em casa.