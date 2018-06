Roma anuncia a contratação por empréstimo do volante Cristante

A Roma anunciou nesta sexta-feira a contratação do volante Bryan Cristante, que disputou a última temporada pelo Atalanta. O clube acertou o empréstimo do jogador por uma temporada, com prioridade na compra no ano seguinte.

Em nota publicada em seu site, a Roma informou que pagou 5 milhões de euros pelo empréstimo e deve pagar 15 milhões de euros (cerca de R$ 65 milhões) para o acerto em definitivo do atleta com validade até junho de 2023. No entanto, esse valor pode aumentar em até 10 milhões de euros (R$ 43 milhões), de acordo com a performance de Cristante na próxima temporada.

"Estou muito feliz com o acerto, sempre quis jogar pela Roma. Houve um bom acordo, para mim e para o clube e conseguimos chegar a um rápido acerto. Estou confiante que conseguirei dar o meu melhor e espero contribuir muito para o clube", disse.

Cristante tem apenas 23 anos e passou por todas as seleções de base da Itália. Ele foi revelado pelo Milan em 2011 e permaneceu no clube por três temporadas. Em 2014 foi contratado pelo Benfica, mas não conseguiu se firmar na equipe. Foi emprestado para o Palermo em 2016, Pescara em 2017 e disputou a última temporada pelo Atalanta.