Roma anuncia acerto com Michel Bastos por empréstimo

Michel Bastos estava no Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, desde o meio do ano passado. Para convencer o clube a liberá-lo, a Roma pagou 1,1 milhão de euros (cerca de R$ 3,5 milhões) pelo período de empréstimo. Ao fim dele, se quiser ficar com o atleta, terá que desembolsar mais 3,5 milhões de euros (cerca de R$ 11 milhões).

O jogador de 30 anos foi formado no Pelotas, passou pela Holanda, no Feyenoord e no Excelsior, e voltou ao Brasil, onde atuou por Grêmio, Figueirense e Atlético-PR. Negociado com o Lille, jogou no clube por três temporadas antes de ir para o Lyon, onde ficou por mais quatro anos, para depois se transferir ao Schalke 04.

Formado como lateral, foi na Europa que Michel Bastos se consolidou como meia, inclusive sob o comando de seu novo técnico na Roma, Rudi Garcia, com quem atuou no Lille. Mesmo já consolidado como meio-campista, o jogador chegou a ser convocado pelo técnico Dunga como lateral para a Copa do Mundo de 2010 e foi titular na campanha da seleção brasileira, que terminou com a derrota para a Holanda nas quartas de final.