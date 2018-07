Roma contrata o atacante Dzeko por empréstimo de um ano

A Roma oficializou nesta quarta-feira a chegada de um reforço para o setor ofensivo. O clube italiano confirmou a contratação do atacante bósnio Edin Dzeko, que estava no Manchester City e chega ao time cedido por empréstimo de uma temporada.

Dzeko estava no Manchester City desde janeiro de 2011, quando foi contratado junto ao alemão Wolfsburg. O atacante bósnio marcou 72 gols em 189 partidas pelo clube inglês, conquistou dois títulos nacionais, mas vinha perdendo espaço, o que levou a direção do clube a aceitar a proposta para negociá-lo.

O atacante bósnio, porém, brilhou mesmo pelo Wolfsburg, clube que defendeu entre 2007 e 2011, sendo campeão alemão em 2009 e artilheiro do torneio nacional no ano seguinte. Além disso, Dzeko teve participação decisiva na classificação da Bósnia para a Copa do Mundo de 2014.

O valor desembolsado pela Roma para contratar Dzeko, de 29 anos, por empréstimo de uma temporada não foi revelado pelos clubes. O acordo também possui uma cláusula que permitirá ao time italiano adquirir o atacante bósnio após o encerramento do período de empréstimo.

Na Roma, Dzeko deixará de lado o número 10, afinal, ele é utilizado pelo ídolo Francesco Totti, e vai usar a 9, que já foi de Amedeo Amadei, Roberto Pruzzo, Rudi Völler, Abel Balbo e Vincenzo Montella.

Além de Dzeko, a Roma já se reforçou para a próxima temporada com outros três jogadores: Iago Falque (Genoa), Mohamed Salah (Chelsea) e Wojciech Szczesny (Arsenal).