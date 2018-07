Roma anuncia contratação de lateral do Feyenoord por mais de R$ 50 milhões

A Roma confirmou nesta quarta-feira a contratação do lateral-direito Rick Karsdorp, que estava no Feyenoord. O vínculo do jogador holandês, de 22 anos, com o time italiano será de cinco anos, até 2022. O atleta, que na temporada passada disputou 30 partidas pelo clube na conquista do título do Campeonato Holandês após 18 anos, comemorou a transferência.

"Vir para a Roma é um grande passo para mim. Venho para cá com grande desejo e entusiasmo para jogar e também realizar os meus sonhos. Sei que tenho muito espaço para melhorar e espero consegui-lo aqui", destacou o jogador ao site oficial da Roma.

O acordo entre os clubes foi firmado por 14 milhões de euros (aproximadamente R$ 52 milhões), mais cláusulas especiais por desempenho que podem adicionar mais cinco milhões de euros (R$ 18,5 milhões) ao negócio.

O diretor esportivo da Roma, Ramón Rodríguez Verdejo, festejou a contratação e ressaltou que deposita muita expectativa sobre o desempenho do jogador com a camisa da equipe romanista.

"Apesar da sua pouca idade, Rick já mostrou que possui grande talento. Estamos muito satisfeitos por ter assinado com ele. Certamente seus atributos se encaixam bem com o jeito do treinador Eusébio Di Francesco de jogar", frisou o dirigente.

A transferência de Karsdorp para o futebol italiano foi a mais lucrativa da história do Feyenoord, superando a ida do meio-campista Jordy Clasie para o Southampton, da Inglaterra, em 2015.

O diretor técnico do time holandês, Martin Van Geel, elogiou o jogador, mas ressaltou que os valores do acordo eram muito vantajosos. "Rick foi excelente no Feyenoord. Estamos perdendo um bom jogador, mas esse é um acordo que podemos aceitar. É bom para Rick continua sua carreira em um grande clube em uma liga forte como o Campeonato Italiano e desejamos muito sucesso a ele lá", disse Van Geel.