Roma anuncia contratação de revelação croata: 'Jovem talento do futebol europeu'

A Roma confirmou nesta segunda-feira a contratação do meio-campista croata Ante Coric. O jogador de 21 anos disputou a última temporada pelo Dínamo Zagreb e foi contratado por 6 milhões de euros (cerca de R$ 25 milhões).

Coric assinou contrato até 30 de junho de 2023 e chega como aposta para a próxima temporada. Ele já foi convocado por três vezes para a seleção de seu país, mas ficou fora da lista dos 23 que disputarão a Copa do Mundo da Rússia.

O meio-campista tem no currículo quatro títulos do Campeonato Croata e três Copas da Croácia. "Creio que com a sua chegada a Roma contratou um dos grandes talentos emergentes do futebol europeu", comentou o diretor do clube, o espanhol Ramón Rodríguez Verdejo.

TOTTI LANÇARÁ BIOGRAFIA

O ex-capitão da Roma Francesco Totti, que defendeu o clube durante 25 anos, anunciou nesta segunda-feira que está preparando sua autobiografia. "Estou escrevendo a história da minha vida tanto futebolística como extra futebolística. O livro sairá no outono e pouco a pouco conterei mais detalhes", anunciou em vídeo publicado no Twitter.

O anúncio acontece exatamente um ano após Totti disputar seu último jogo pela Roma, no duelo contra o Gênova, pela última rodada da temporada 2016/2017 do Campeonato Italiano. O camisa 10 disputou um total de 786 jogos pelo clube, marcou 307 gols e conquistou um título nacional, duas Copas da Itália e três Supercopas. Além disso, Totti defendeu a seleção italiana em 58 partidas e conquistou a Copa do Mundo da Alemanha de 2006.