Roma anuncia contratação do lateral brasileiro Bruno Peres, ex-Santos

A Roma anunciou nesta terça-feira a contratação de mais um reforço para a temporada 2016/2017 do futebol europeu. O clube chegou a um acerto para levar o lateral-direito brasileiro Bruno Peres, que estava no Torino e ganhou projeção atuando com a camisa do Santos.

O time da capital italiana não divulgou os detalhes do acerto, mas a imprensa local afirma que Bruno Peres foi cedido por empréstimo pelo Torino, com valor fixado para compra ao fim do contrato de um ano. A negociação inclusive já vinha se arrastando pelas últimas semanas, até ser concluída nesta terça.

Bruno #Peres has arrived in #Rome #ASRoma Uma foto publicada por AS Roma (@officialasroma) em Ago 16, 2016 às 9:19 PDT

Aos 26 anos, Bruno Peres vem de duas boas temporadas com a camisa do Torino, após viver dois anos repletos de altos e baixos pelo Santos. Revelado pelo Audax e com passagem pelo Bragantino, foi no Guarani que o jogador começou a despontar.

Na Roma, Bruno Peres terá as companhias do goleiro Alisson, do zagueiro Juan Jesus, do lateral Emerson Palmieri e do meio-campista Gerson, todos brasileiros no elenco do clube italiano.