Roma anuncia contratação do técnico português Paulo Fonseca, ex-Shakhtar Donetsk

A Roma tem um novo treinador. Nesta terça-feira, a direção do clube italiano anunciou a contratação do português Paulo Fonseca, que brilhou pelo Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, para o lugar de Claudio Ranieri, que havia sido contratado como interino na parte final da última temporada. O compromisso do novo comandante será pelos próximos dois anos, com possibilidade de prorrogação por mais um mediante o cumprimento de metas.

Nascido em Moçambique, antiga colônia portuguesa, Paulo Fonseca teve um ótimo trabalho no Shakhtar Donetsk nas últimas três temporadas. Ele foi campeão de todas as edições do Campeonato Ucraniano e da Copa da Ucrânia. Em Portugal, comandou equipes como Desportivo Aves, Braga, Porto e Paços Ferreira, com quem terminou o Campeonato Português em um histórico terceiro lugar.

O anúncio da contratação de Paulo Fonseca foi feito nesta terça-feira através de um comunicado oficial no site da Roma. "Paulo é um jovem e ambicioso treinador, com experiência internacional, uma mentalidade vencedora e uma característica de futebol arrojado e ofensivo que vai entusiasmar os nossos torcedores. Desde as primeiras conversas que tivemos com ele, deixou bem claro que queria vir para a Roma", escreveu.

O treinador tem um jeito peculiar de trabalhar e isso foi visto na Ucrânia. Na temporada 2017/2018, ele prometeu conceder uma entrevista coletiva vestido de Zorro caso o Shakhtar Donetsk se classificasse às oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa - ficou só atrás do Manchester City e eliminou Napoli e Feyenoord. Ao concretizar o feito, cumpriu a promessa, mas o time foi eliminado para a própria Roma.

"Estou muito feliz por ser o novo treinador da Roma e gostaria de agradecer a todos os dirigentes do clube pela oportunidade que me deram. Estou animado e motivado pelo desafio que temos pela frente e mal posso esperar para me mudar para Roma, conhecer os nossos torcedores e começar a trabalhar. Acho que juntos podemos criar algo especial", disse Paulo Fonseca.

Para a próxima temporada, o treinador português terá um time sem a presença do capitão Daniele De Rossi, que anunciou a sua saída da Roma depois de 18 anos. A equipe ficou na sexta colocação do Campeonato Italiano e jogará a Liga Europa.