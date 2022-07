Roma anuncia Dybala após vencer Inter de Milão e Napoli na concorrência pelo argentino

A Roma quer ir mais longe na nova temporada europeia, no embalo da conquista da Liga Conferência. Para tanto, o time comandado pelo técnico José Mourinho reforçou seu ataque nesta quarta-feira. O argentino Paulo Dybala foi enfim oficializado pelo clube italiano, com um contrato de três anos.

O acerto acontece três semanas após o fim do vínculo entre o jogador de 28 anos e a Juventus. A Roma teve a concorrência dos rivais Inter de Milão e Napoli para fechar com o reforço. "A velocidade e a determinação com as quais a Roma demonstrou em querer contar comigo fizeram toda a diferença", disse Dybala.

Leia Também Leila Pereira se diz indignada por VAR de Palmeiras x São Paulo e descarta ir à Justiça

Ao chegar, o atacante disse estar sintonizado com as novas ambições do clube, que vai disputar a Liga Europa nesta temporada e sonha em brigar pelo título do Campeonato Italiano. "Eu estou me unindo a um time que está em alta, um clube que continua a colocar bases fortes para o futuro e que tem um treinador, José Mourinho, com o qual será um privilégio trabalhar."

Dybala marcou 115 gols em diferentes competições ao longo das sete temporadas pela Juventus. Ele participou da conquista de 12 títulos neste período, incluindo cinco troféus do Campeonato Italiano. Mas na última temporada perdeu espaço com o técnico Massimiliano Allegri por causa das lesões em série e da contratação de Dusan Vlahovic, em janeiro.

Jogador de muitos recursos, o reforço da Roma pode atuar em diferentes posições no ataque. Ele costuma fazer gols em cobranças de falta, pênaltis e finalizações de longa distância, uma de suas marcas. No seu novo clube, deve fazer parceria com Lorenzo Pellegrini e Tammy Abraham.

O argentino, que chega sem custos para a Roma, é o segundo bom reforço do time para esta temporada europeia, que começa no mês que vem. O primeiro é o volante sérvio Nemanja Matic, que estava no Manchester United e que chegou a trabalhar com Mourinho no clube inglês. Ele assinou contrato de uma temporada com a Roma.

A Roma fará seu primeiro jogo oficial da nova temporada no dia 14 de agosto, contra o Salernitana, pelo Italiano. Pela terceira rodada, o confronto será com a Juventus, quando Dybala reencontrará seu ex-time.