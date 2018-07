Roma anuncia renovação do contrato de Totti até 2016

Um dos maiores ídolos da história da Roma, o capitão Francesco Totti vai defender o clube por mais algum tempo. Nesta sexta-feira, dois dias antes do clássico com a Lazio pelo Campeonato Italiano, a Roma anunciou a prorrogação do contrato do jogador por mais dois anos, o que garante a sua permanência até o encerramento da temporada 2015/2016.

Isso permite que Totti, hoje com 36 anos, atue pela Roma até quando estiver na iminência de completar 40. De acordo com a imprensa italiana, o meia-atacante vai receber 3,2 milhões de euros anuais (aproximadamente R$ 9,6 milhões) no novo contrato. "Estou muito feliz em jogar mais dois anos com a única camisa que eu amo", disse.

O atual contrato de Totti com a Roma iria se encerrar ao término da atual temporada do futebol europeu. O novo acordo também prevê que Totti se torne em 2016, quando o contrato terminar, dirigente do clube italiano.

Com 228 gols marcados no Campeonato Italiano, Totti é o segundo maior artilheiro da história da competição, atrás apenas de Silvio Piola, com 274. Formado nas categorias de base da Roma, ele nunca atuou por outra equipe na sua carreira e estreou no time na temporada 1992/1993, sendo campeão italiano uma vez, na temporada 2000/2001.