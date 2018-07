Roma anuncia Rudi Garcia, ex-Lille, como novo técnico

ROMA - A Roma anunciou nesta quarta-feira seu novo treinador para a próxima temporada. Trata-se do francês Rudi Garcia, que assinou contrato por dois anos e será o quarto técnico da equipe italiana nos últimos dois anos. Ele chega para substituir Aurelio Andreazzoli, que comandou o time no final da última temporada.

O presidente da Roma, James Pallotta, elogiou Garcia e disse que o treinador "tem provado que é um vencedor, além de tem grande visão de futebol, e nós acreditamos que ele chega com o pensamento totalmente alinhado com nossos planos para o futuro".

O técnico francês comandou o Lille nos últimos cinco anos e em 2010/2011 levou a equipe, mediana no cenário nacional, ao seu primeiro título do Campeonato Francês desde a temporada 1953/1954. Naquela mesma temporada, Garcia faturou com seu time a Copa da França.

"Hoje uma nova página está sendo escrita", declarou o treinador. "Estou honrado e cheio de orgulho por chegar à Roma, com o objetivo de conquistar muitos títulos com esse clube", completou Garcia, que também comandou o Corbeil-Essonnes,o Saint-Étienne, o Dijon e o Le Mans antes de chegar ao Lille em 2008.