Roma arranca empate no final, mas desperdiça chance no Italiano

A Roma desperdiçou uma ótima chance de encostar na ponta do Campeonato Italiano. Depois do tropeço da líder Juventus no dia anterior, recebeu o modesto Sassuolo neste sábado, na capital do país, pela 14.ª rodada. Mas não conseguiu vencer, só conseguindo arrancar um empate por 2 a 2 graças a um gol nos acréscimos.

Assim, como os dois primeiros colocados empataram na rodada, a situação continua a mesma. Depois de ficar no 0 a 0 com a Fiorentina na sexta-feira, a Juventus lidera o campeonato com 35 pontos, ainda com três de vantagem sobre a Roma, que, mesmo com o tropeço em casa, não sofre ameaças na segunda posição.

O jogo deste sábado foi dramático. Em nono lugar no campeonato - tem agora 19 pontos -, o Sassuolo abriu 2 a 0 com apenas 18 minutos, após dois gols de Zaza. Mas a Roma, mesmo com a expulsão de De Rossi, foi buscar o empate no segundo tempo. Ljajic marcou duas vezes, em pênalti aos 33 e, depois, já aos 48.