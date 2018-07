Roma arranca no 1º tempo, bate a Udinese e se aproxima dos líderes no Italiano

A Roma se aproximou dos líderes do Campeonato Italiano neste sábado, ao passar com facilidade pela Udinese por 3 a 1. Atuando diante de sua torcida, no Estádio Olímpico, o time da capital abriu a sexta rodada da competição com um triunfo tranquilo, definido ainda no primeiro tempo.

Com o resultado, a Roma chegou aos 12 pontos, na quarta colocação da tabela, três atrás dos líderes Napoli e Juventus, que ainda atuam na rodada. Vale lembrar que a equipe teve o duelo com a Sampdoria, neste mês, adiado pela previsão de temporal e, por isso, tem o mesmo número de jogos dos adversários.

Agora, a Roma volta as atenções para a Liga dos Campeões, pela qual encara o Qarabag na quarta-feira, no Azerbaijão. Já a Udinese volta a campo somente no próximo sábado para encarar a Sampdoria, em casa, pela sétima rodada do Campeonato Italiano, no qual tem apenas três pontos e ocupa a 16.ª colocação.

Neste sábado, a Roma definiu a vitória com um início fulminante. Aos 11 minutos, Nainggolan ganhou dividida e conseguiu acionar Dzeko, que deslocou o goleiro para abrir o placar. Aos 29, o bósnio foi quem fez o papel de garçom ao tocar para El Shaarawy desviar para a rede.

O mesmo El Shaarawy contaria com ajuda da defesa para marcar aos 44, após aproveitar erro crasso de Larsen e finalizar para a rede. Na etapa final, Perotti ainda desperdiçou um pênalti na reta final, antes que o mesmo Larsen deixasse sua marca e fizesse o gol de honra da Udinese.