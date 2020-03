Roma arrecada R$2,7 milhões para auxiliar no suporte médico do coronavírus

A Roma iniciou uma campanha de arrecadação de fundos na internet para que seus torcedores (e outras pessoas) pudessem ajudar os infectados na pandemia do novo coronavírus, e vem obtendo bons resultados: em 11 dias, o clube arrecadou 500 mil euros (R$2,725 milhões), dinheiro que permitirá a compra de equipamentos hospitalares.

Segundo o clube da capital italiana, o dinheiro permitirá a compra de oito ventiladores pulmonares e oito leitos de terapia intensiva, que serão doados ao hospital do Instituto Lazzaro Spallanzani, também localizado em Roma. A doação de pessoas de outros países é permitida; basta acessar este link: https://www.gofundme.com/f/1help-as-roma-tackle-covid19.

O clube utilizou as redes sociais para agradecer os doadores e mostrar algumas das mensagens enviadas por eles.

Il nostro grazie a tutti coloro che hanno contribuito finora alla campagna in favore dello Spallanzani nella lotta al #COVID19 Grazie al vostro aiuto abbiamo già ordinato 8 ventilatori polmonari e 8 letti da terapia intensiva. Clicca qui per donare https://t.co/2iePXPsxny pic.twitter.com/3w1NJ2SYv6 — AS Roma (@OfficialASRoma) March 22, 2020

O mundo do esporte demonstrou diversas formas de solidariedade durante a crise da Covid-19: na Itália, a Inter de Milão também iniciou uma campanha de arrecadação, mas para pesquisas sobre o vírus; na Inglaterra, o Liverpool disponibilizou seus funcionários a ajudarem em supermercados e os rivais de Manchester, City e United, doaram comida para entidades que alimentam pessoas pobres. Times brasileiros disponibilizaram seus CTs e estádios para órgãos públicos. Jogadores também fizeram doações pessoais, como Pogba e Lewandowski.

A Itália é o país com maior número de mortos por causa do novo coronavírus, em um total de 5.476 falecimentos e 59.138 casos detectados até este domingo. O sistema de saúde do país opera no limite, com relatos de médicos tendo que escolher entre pacientes com mais chances de sobrevivência para serem internados.