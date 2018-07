Roma atravessa negócio da Lazio e fecha com Davide Astori

Destaque do Cagliari na última temporada, Davide Astori era desejado por quase todos os principais clubes italianos, mas parecia mais perto de fechar com a Lazio. Nesta quinta-feira, porém, o zagueiro, de 27 anos, foi confirmado como reforço da arquirrival Roma, que acertou com ele por empréstimo.

Os rumores da contratação de Astori, confirmada já durante a noite italiana, surgiram durante o dia. E a torcida da Lazio não gostou nada de perder o zagueiro para a Roma, protestando contra o diretor técnico do clube, Igli Tare, que agora fica ameaçado no cargo.

Astori, revelado nas categorias de base do Milan, ficou seis temporadas no Cagliari, chegando inclusive à seleção italiana. O zagueiro chegou a ser cotado para disputar a Copa, mas ficou fora da lista final do técnico Cesare Prandelli.

Contratado por 2 milhões de euros, fica na Roma se o time fizer valer cláusula de contrato que lhe comprar o zagueiro por mais 5 milhões ao fim da temporada. Astori chega para ser titular num time que foi reforçado por Ashley Cole (ex-Chelsea), Juan Iturbe (ex-Porto), Seydou Keita (ex-Valencia), Urby Emanuelson (ex-Milan) and Salih Ucan (ex-Fenerbahce).