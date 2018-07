Roma avança com derrota na Liga Europa; Zenit cai com 2 gols de Giuliano

Após aplicar 4 a 0 no Villarreal no jogo de ida, a Roma teve pouco trabalho para conquistar sua classificação no mata-mata da Liga Europa. Nesta quinta-feira, o time italiano avançou mesmo perdendo por 1 a 0, diante de sua torcida. Em outro confronto do mata-mata, o Zenit St. Petersburg contou com dois gols do meia brasileiro Giuliano, mas foi eliminado da competição europeia.

Com o veterano Totti e o goleiro Alisson entre os titulares, a Roma entrou em campo nesta quinta disposta a evitar somente uma derrota por um placar surpreendente. E foi o que conseguiu, graças principalmente a Alisson, responsável por três grandes defesas ao longo da partida.

No ataque, Edin Dzeko foi poupado e Totti aproveitou sua chance mostrando serviço no setor ofensivo. Mesmo sem balançar as redes, o veterano contribuiu com boas jogadas. Em sua melhor oportunidade para deixar sua marca, ele bateu falta com perigo e viu a bola parar no cotovelo de um rival na barreira na segunda etapa. Pediu pênalti, mas o árbitro ignorou o lance.

Do outro lado, o Villarreal suou bastante, mas não conseguiu passar do primeiro gol, marcado aos 16 minutos de jogo, por Borre, após erro da defesa italiana. O gol cedo até deu esperanças à torcida espanhola, mas o Villarreal não foi além. Curiosamente, o time espanhol visitou o papa Francisco antes da partida, na capital italiana, porém o encontro não surtiu efeito milagroso dentro de campo.

Com o revés por apenas 1 a 0, a Roma se garantiu nas oitavas de final. E agora aguarda o sorteio dos confrontos, na sexta-feira. Os possíveis adversários da Roma nas oitavas são Ajax, APOEL Nicosia, Besiktas, Olympiacos e Anderlecht, responsável por despachar o Zenit, de Giuliano.

O brasileiro marcou duas vezes na vitória do time russo sobre o belga por 3 a 1, mas não evitou a eliminação. Isso porque o Anderlecht venceu o jogo de ida por 2 a 0 e marcou gol fora de casa, primeiro critério de desempate.

Já o APOEL Nicosia avançou ao bater o Athletic Bilbao por 2 a 0. Na ida, na Espanha, perdera por 3 a 2, fechando o confronto pelo placar agregado de 4 a 3. O Ajax, por sua vez, marcou o único gol do confronto com o Legia Warszawa nesta quinta, após empate sem gols na ida.

O duelo entre Olympiacos e Osmanlispor também só teve gols na partida da volta. E o time grego marcou logo três para garantir a classificação. Já o Besiktas derrotou o Hapoel Beer Sheva duas vezes, por 2 a 1 nesta quinta - na ida, vencera por 3 a 1.