Roma avança e enfrenta a Juventus na Copa da Itália

ROMA - A Roma sofreu, mas conseguiu a classificação às quartas de final da Copa da Itália. Nesta quinta-feira, no estádio Olímpico, o time romano recebeu a Sampdoria e venceu por 1 a 0 em sua estreia na competição - os oito primeiros colocados da última edição do Campeonato Italiano entram direto na fase de oitavas de final. O gol da vitória foi marcado pelo grego Torosidis, logo aos seis minutos de jogo.

Nas quartas de final, a Roma terá pela frente nada menos que a Juventus. O duelo, que acontecerá no próximo dia 21, no estádio Olímpico de Roma, será uma espécie de tira-teima entre as equipes, que ocupam as primeiras colocações do Campeonato Italiano e se enfrentaram no último domingo, pela 18.ª rodada, com triunfo juventino por 3 a 0, em Turim.

Nesta fase de oitavas de final, a Juventus passou pelo Avellino, da segunda divisão, com uma vitória por 3 a 0, em Turim, no dia 18 de dezembro do ano passado. Os gols foram marcados pelos meias Giovinco e Cáceres e pelo centroavante Quagliarella.

Quem também já se classificou às quartas de final foi a Fiorentina, que na última quarta ganhou do Chievo Verona por 2 a 0, em Florença, e agora espera o vencedor de Catania e Siena, da segunda divisão, que se enfrentam na semana que vem.