Roma bate a Inter em Milão com dois golaços de Nainggolan

Se alcançar a líder Juventus parece tarefa complicada, ao menos a Roma vai sustentando com tranquilidade o segundo lugar no Campeonato Italiano. Neste domingo, mesmo atuando fora de casa, o time superou a Inter de Milão por 3 a 1, com dois lindos gols do meia belga Radja Nainggolan.

O triunfo de peso deixou a Roma com 59 pontos, na vice-liderança do Campeonato Italiano, a sete da primeira colocada Juventus, mas também com uma vantagem de cinco para o terceiro Napoli. Já a Inter caiu para o sexto lugar, com 48 pontos, fora da zona de classificação às competições europeias.

A Roma começou a partida com dois brasileiros entre os titulares do seu sistema defensivo - Juan Jesus e Bruno Peres. Já a Inter só foi promover a entrada do atacante Gabriel quando perdia por 2 a 0, aos 30 minutos do segundo tempo. E o ex-santista pouco fez enquanto esteve em campo.

Mesmo atuando fora de casa, a Roma se lançou ao ataque e logo abriu o placar no San Siro. E foi com um golaço. Aos 11 minutos, Nainggolan avançou pela esquerda, tabelou com Dzeko e cortou para o meio antes de chutar no ângulo da meta adversária.

A partir daí, a Inter se lançou mais ao ataque e ameaçou a meta defendida por Szczesny, que fez boas defesas para assegurar a vantagem da Roma, que também ameaçou em alguns contra-ataques e foi ao intervalo vencendo por 1 a 0.

No começo da etapa final, a Inter esboçou uma pressão, mas foi a Roma que marcou novamente. Aos dez minutos, Nainggolan puxou contra-ataque saindo do campo de defesa, avançou e arriscou de fora da área, mais uma vez acertando o ângulo da meta adversária e marcando outro golaço.

A Inter ainda conseguiu diminuir aos 36 minutos, com Icardi, que completou de carrinho um cruzamento rasteiro de Perisic. Mas o dia era da Roma, que marcou pela terceira vez, aos 40 minutos, após Medel derrubar Dzeko na grande área. Perrotti converteu o pênalti e garantiu o triunfo dos visitantes, consolidados na vice-liderança do Campeonato Italiano.