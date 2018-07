Roma bate Atalanta e está nas quartas na Copa da Itália A Roma é a primeira equipe classificada às quartas de final da Copa da Itália. Em sua estreia na competição - os oito primeiros colocados da última edição do Campeonato Italiano entram direto nas oitavas de final -, a equipe da capital derrotou com facilidade a Atalanta por 3 a 0, no estádio Olímpico.