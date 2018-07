Roma bate Bologna por 1 a 0 com golaço de El Shaarawy e segue perto dos líderes

A Roma venceu o Bologna por 1 a 0, neste sábado, no estádio Olímpico, em Roma, pela 11.ª rodada do Campeonato Italiano, em resultado que aproxima o time da rival Lazio e dos outros líderes na tabela de classificação. A vitória foi obtida com um golaço marcado pelo atacante de origem egípcia Stephan El Shaarawy.

O time romanista subiu para 24 pontos e manteve o quinto lugar, agora somente um ponto atrás da Lazio, quarta colocada, ambos dentro da zona de classificação para as competições europeias. A líder, provisória, é a Juventus, com 28, mesma pontuação do Napoli. A Sampdoria, na sexta posição, joga neste domingo em casa contra o Chievo Verona, mas não alcançaria a Roma mesmo em caso de vitória, pois tem 17 pontos - e subirá para 20, caso triunfe.

Os donos da casa estiveram sempre com o domínio da partida e pouco foram incomodados pelos bolonheses. Na primeira etapa, a Roma saiu na frente com um golaço assinalado por El Shaarawy. Após cobrança de escanteio do lado direito do ataque, o jogador pegou de primeira, com o pé esquerdo, sem dar chances de defesa ao goleiro adversário.

Na segunda etapa, a Roma buscou ampliar o marcador, mas parou na zaga do Bologna, que também tentou chegar à igualdade. Dzeko, artilheiro da equipe romana no Campeonato Italiano com sete gols, chegou a balançar as redes adversárias de cabeça, mas a arbitragem marcou impedimento do atacante bósnio.

A Roma voltará a campo pelo torneio nacional no dia 5 de novembro (domingo), quando enfrentará a Fiorentina, em Florença, pela 12.ª rodada do Campeonato Italiano. Antes, terá compromisso pela Liga dos Campeões da Europa. Nesta terça-feira, jogará em casa contra o Chelsea, atual líder do Grupo C da competição, com sete pontos.