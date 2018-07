Roma bate Cagliari com gol polêmico e mantém perseguição à líder Juventus

A Roma venceu o Cagliari por 1 a 0, neste domingo, no Estádio Olímpico, em partida válida pela 21.ª rodada do Campeonato Italiano, e manteve viva a perseguição à líder Juventus. Dzeko balançou as redes em um gol que foi bastante contestado pelos jogadores do Cagliari.

A vitória manteve a Roma na vice-liderança, com 47 pontos, um atrás da Juventus. No entanto, a Juventus tem uma partida a menos no Italiano e pode ampliar a vantagem. Já o Cagliari estacionou nos 26 pontos, na 11.ª colocação.

O gol marcado por Edin Dzeko, aos dez minutos do segundo tempo, gerou muitas reclamações do Cagliari. Antonio Rüdiger cruzou e o bósnio completou para as redes, mas o time visitante protestou por um impedimento inexistente e por uma falta do atacante em cima do zagueiro na disputa por espaço na grande área.

Na sequência do Campeonato Italiano, com uma semana para treinar, o Cagliari volta a campo no próximo sábado, quando receberá o Bologna. Já a Roma entra em campo no dia seguinte e vai encarar a Sampdoria fora de casa.