Roma bate Fiorentina e assume liderança do Campeonato Italiano

A Roma conquistou um importante resultado neste domingo na briga pelo título do Campeonato Italiano. Fora de casa, derrotou a Fiorentina por 2 a 1 e assumiu a liderança da competição, com 20 pontos, dois a mais do que o adversário.

Os visitantes surpreenderam logo aos seis minutos de partida, quando Mohamed Salah abriu o marcador. Gervinho ampliou ainda na etapa inicial, aos 34. A dois minutos do término da partida, Salah foi expulso e só depois a Fiorentina conseguiu descontar.

Nos acréscimos, Babacar fez o gol de honra para o time da casa. As duas equipes voltam a campo na quarta-feira pelo Italiano. A Roma recebe a Udinese e a Fiorentina visita o Verona.

Em outro duelo encerrado há pouco no Campeonato Italiano, a Lazio venceu o Torino por 3 a 0, em casa, com grande atuação de Felipe Anderson. O brasileiro marcou dois gols e colocou sua equipe na quarta colocação, com 18 pontos. Senad Lulic fez o outro dos anfitriões. Os visitantes estão em oitavo lugar, com 14.