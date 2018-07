Roma bate Inter e faz final inédita na Copa da Itália contra a Lazio

MILÃO - O futebol italiano vai ter um dos seus maiores clássicos valendo pela primeira vez como final da Copa da Itália. A vitória da Roma por 3 a 2 sobre a Inter de Milão, nesta quarta-feira, no Giuseppe Meazza, colocou a equipe romana na final do torneio, exatamente contra a sua maior rival, a Lazio, que havia eliminado a Juventus, na outra semifinal, em janeiro.

Esta será a primeira vez que Roma e Lazio vão se enfrentar na final da Copa da Itália, em jogo único que já há seis anos acontece no Estádio Olímpico da capital, estádio no qual os dois times mandam seus jogos. Desde os anos 1930, quando começou a ser realizada anualmente, a competição só teve uma vez um clássico na decisão: entre Milan e Inter, em 1976/1977.

Depois de vencer por 2 a 1 no jogo de ida, em Milão, a Roma saiu atrás no Giuseppe Meazza. Jonathan tabelou duas vezes, recebeu passe de calcanhar de Rocchi e bateu bonito, forte, sem chances para Stekelenburg. Foi o primeiro gol do brasileiro com a camisa da Inter.

Na segunda etapa, a Roma empatou com Destro, após passe de Lamela em profundidade. O atacante também fez o segundo, em contra-ataque. De Rossi recebeu pela direita e rolou para Destro empurrar para o gol vazio. Mas o gol mais bonito dos visitantes foi o terceiro, de Torosidis, que ganhou do marcador, matou no peito e chutou forte, de longe, no ângulo. No finalzinho a Inter ainda descontou, com Álvarez.