Roma bate Juventus e avança às semis da Copa da Itália

ROMA -No duelo entre as duas melhores equipes da Itália na atualidade, a Roma mostrou superioridade contra a Juventus, nesta terça-feira, e conseguiu a classificação às semifinais da Copa da Itália. Com o gol do atacante marfinense Gervinho, no segundo tempo, o time romano venceu por 1 a 0, no estádio Olímpico de Roma, e avançou na segunda competição mais importante do país.

A vitória nesta terça serviu como uma espécie de revanche para Roma. Com uma campanha quase perfeita na temporada, o time da capital só foi derrotado uma vez. Justamente para a Juventus, em Turim, por 3 a 0, no início deste mês, pelo Campeonato Italiano. Por ter mais empates que a rival nesta competição, a Roma está na segunda colocação com oito pontos a menos (55 a 47).

Na Copa da Itália, em que é uma das maiores vencedoras ao lado da própria Juventus (nove títulos), a Roma terá nas semifinais um rival histórico - Napoli e Lazio se enfrentarão no próximo dia 29, no estádio San Paolo, em Nápoles. Nesta fase, a vaga será decidida em jogos de ida e volta, em fevereiro.

Antes da partida, o brasileiro Michel Bastos, que joga tanto como ala esquerdo como meia, foi apresentado à torcida e criou polêmica ao mostrar um cachecol com os dizeres "Lazio Merda", provocando o maior rival. Em campo, partida nervosa e com poucas chances de gol. A vitória só foi obtida aos 34 minutos do segundo tempo, depois que Gervinho marcou, de sola, após um cruzamento de Strootman pela esquerda.

Nesta quarta, a Copa da Itália segue com o duelo entre Milan e Udinese, no estádio San Siro, em Milão. Será o segundo jogo do holandês Seedorf no comando técnico do time milanista. Quem passar, encara nas semifinais o vencedor do clássico da região da Toscana entre Fiorentina e Siena, que se enfrentar nesta quinta, em Flore