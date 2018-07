Roma bate o Napoli e se reencontra no Campeonato Italiano

A Roma parece ter se encontrado no Campeonato Italiano. Na manhã deste Sábado de Aleluia, na capital, a equipe romana conseguiu sua segunda vitória seguida ao ganhar do Napoli, por 1 a 0, na partida que abriu a 29.ª rodada da competição. Pjanic marcou o único gol do jogo, no primeiro tempo.

Desde novembro do ano passado a Roma não conseguia vencer dois jogos seguidos. A equipe chegou a ficar quatro meses invictas neste meio tempo, mas praticamente só acumulando empates. Depois de perder da Sampdoria, reencontrou o caminho, ganhando de Cesena e Napoli, ambos os jogos por 1 a 0.

Com o resultado, a Roma chega aos 56 pontos e garante permanecer mais uma rodada na vice-liderança - posto que vale vaga direta na fase de grupos da Liga dos Campeões. A equipe do técnico Rudi Garcia é seguida de perto pela Lazio, que tem 52 pontos e visita o Cagliari neste sábado.

O gol da vitória foi marcado após boa triangulação. Iturbe enfiou para Florenzi, que, perto da linha de fundo, pela direita, rolou para Pjanic, no meio. O bósnio bateu de primeira, rasteiro, sem chances para Andujar. A derrota mantém o Napoli em quinto, com 47, mais longe da briga pela Liga dos Campeões.