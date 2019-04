Roma bate Sampdoria, encerra jejum e entra na zona de classificação à Liga Europa

No último jogo disputado neste sábado pelo Campeonato Italiano, a Roma venceu a Sampdoria por 1 a 0, em Gênova, e afastou a má fase que vinha atravessando na competição. Depois de ser derrotada por 2 a 1 pelo Spal, levar uma goleada do Napoli (4 a 1) e empatar com a Fiorentina (2 a 2), a equipe encerrou o seu jejum de vitórias graças a um gol marcado pelo seu capitão, Daniele De Rossi.

O time romano não ganhava uma partida desde 11 de março, quando superou o Empoli por 2 a 1, em casa. E com o triunfo obtido como visitante neste sábado, o clube assumiu a sexta posição da competição nacional, com 51 pontos, entrando na zona de classificação à Liga Europa.

A Roma acabou ultrapassando o Torino, que horas mais cedo empatou por 0 a 0 com o Parma, também atuando como visitante, e ficou com 49 pontos, caindo assim para a sétima colocação e saindo da área de acesso às competições europeias. A Sampdoria, por sua vez, estacionou nos 45 pontos e ocupa a nona posição.

O único gol da partida realizada em Gênova foi marcado aos 30 minutos do segundo tempo, em um lance de bola parada. Após escanteio cobrado pelo sérvio Kolarov, o checo Schick cabeceou e o goleiro Emil Audero defendeu apenas parcialmente, dando rebote ao meio-campista De Rossi, que completou a bola para as redes.

No próximo sábado, a Roma volta a campo pelo Italiano para enfrentar a Udinese, em casa, enquanto no domingo a Sampdoria encara o Genoa no clássico de Gênova.