Roma bate Torino e continua perseguição à líder Juventus

A Roma se recuperou dos últimos péssimos resultados - derrotas para Napoli, no Campeonato Italiano, e Bayern de Munique, pela Liga dos Campeões da Europa - e neste domingo derrotou com facilidade o Torino por 3 a 0, no estádio Olímpico, na capital do país, pela 11.ª rodada da competição nacional. A boa vitória a coloca firme na luta pela liderança.

Quem está cada vês mais distante da briga pelos primeiros lugares, assim como aconteceu na temporada passada, é a Internazionale. Em casa, no estádio Giuseppe Meazza, o time de Milão apenas empatou com o Verona por 2 a 2. Com o resultado, está na nona colocação, com 16 pontos, dois a mais que o rival da cidade de Verona, uma posição abaixo na tabela de classificação.

Em campo, o Verona saiu na frente com o gol do centroavante Luca Toni, logo aos 10 minutos de jogo. Aos 18, o argentino Icardi empatou. Na segunda etapa, aos 3, novamente Icardi marcou e virou para a Internazionale, que poderia se complicar três minutos depois com a expulsão do chileno Medel por cometer pênalti. A sorte é que Toni desperdiçou a cobrança. Só que a fase da equipe de Milão não é boa e os visitantes empataram com Nicolas López, aos 44.

Pressionada pela goleada da líder Juventus sobre o Parma (7 a 0), que a fez ir a 28 pontos, e pela vitória do Napoli contra a Fiorentina, que o levou a 21 no terceiro lugar, a Roma precisava do triunfo para chegar a 25 pontos. Logo no primeiro tempo, já ficou mais tranquila com os gols de Torosidis, aos 8, e de Keita, aos 27 minutos. Na segunda etapa, Ljajic completou o placar aos 13 minutos.