Roma bate Torino, vai à Liga Europa, fatura R$ 154 mi e agora foca no Feyenoord

A sexta-feira foi perfeita para a equipe da Roma, do técnico José Mourinho. Além da vitória sobre o Torino, por 3 a 0, na 38ª e última rodada do Campeonato Italiano, em Turim, o time da capital garantiu presença na próxima edição da Liga Europa e ganhou moral para a decisão da Liga Conferência, quarta-feira, frente ao Feyenoord, na Albânia.

Com o triunfo, a Roma chegou aos 63 pontos, mesma pontuação da rival Lazio, e ficou na sexta colocação. O time embolsou 30 milhões de euros (cerca de R$ 154,5 milhões), que poderão ser usados para qualificar o elenco na próxima temporada.

O Torino, que terminou o Italiano com 50 pontos e poderá cair do atual 11º posto ao final da rodada, não repetiu nesta sexta-feira as boas atuações apresentadas na temporada. Com isso, a Roma aproveitou para obter uma vitória tranquila.

Com dois gols de Abraham, o segundo de pênalti, o time romano foi para o vestiário com boa vantagem. Na etapa final, em ritmo de treino, o placar poderia ter sido muito maior a favor dos visitantes não fossem as boas defesas de Berisha. Mesmo assim, Pellegrini, também de pênalti, fez o terceiro e último gol do jogo.