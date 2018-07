Roma busca empate com Inter e mantém vantagem por vaga na Liga dos Campeões

A Roma recebeu a Inter de Milão neste sábado no estádio Olímpico em clássico que tinha como principal disputa uma vaga na Liga dos Campeões da Europa. Os visitantes saíram na frente, mas os anfitriões igualaram a partida em 1 a 1 pelo Campeonato Italiano.

O resultado é melhor para a Roma, que foi a 60 pontos e está folgada na terceira colocação com cinco pontos de vantagem sobre a Inter, que ocupa o quarto lugar com 55 pontos. Quem pode se aproveitar desse empate é a Fiorentina, quinta colocada com 54 pontos e que neste domingo visita o Frosinone, 18º colocado, na zona de rebaixamento, com 26. O 1 a 1 no clássico também encerrou a série de oito vitórias consecutivas da Roma no Italiano.

As equipes fizeram um primeiro tempo muito brigado e a Roma teve duas boas chances para abrir o marcador. Na primeira, Perotti chutou por cima e na outra, Handanovic defendeu belo chute de El Shaarawy.

Na volta do intervalo, a Inter de Milão foi ao ataque pela primeira vez e conseguiu abrir o placar aos oito minutos. Brozovic tocou para Perisic no lado esquerdo da área, que bateu cruzado para as redes. A Roma foi para cima com a entrada de Dzeko no lugar de Keita.

Os anfitriões passaram a pressionar. Dzeko perdeu duas boas chances. Mas o empate só veio a seis minutos do final. O camisa 9, mais uma vez, arriscou chute para o gol, a bola foi na direção de Naingollan, que, de carrinho, mandou para o fundo do gol. As duas equipes voltam a campo no dia 3 de abril. A Roma terá pela frente um clássico com a Lazio, enquanto a Inter de Milão enfrentará o Torino.

EMPATE SEM GOLS

No outro jogo disputado neste sábado pelo Italiano, o Empoli recebeu o Palermo e as equipes ficaram no 0 a 0. O resultado deixa o time anfitrião na décima colocação com 36 pontos, enquanto os visitantes seguem na beira da zona de rebaixamento, em 17º, com 28, dois à frente do Frosinone, o 18º e primeiro dos três times da degola.