Roma cai diante do Torino e se distancia dos líderes no Italiano

A Roma perdeu a chance de se aproximar novamente dos líderes do Campeonato Italiano neste domingo. No primeiro jogo do dia pela sexta rodada da competição, visitou o Torino e acabou sendo derrotada até com certa facilidade por 3 a 1, graças à bela apresentação de Iago Falque, autor de dois gols.

O resultado estacionou a Roma nos 10 pontos, ainda na terceira posição, mas já a cinco da Juventus e quatro do Napoli. A equipe ainda pode cair mais com o complemento da rodada. Já o Torino deixou as últimas colocações e subiu para oitavo, com oito pontos ganhos.

A vitória do Torino começou a ser construída logo aos sete minutos neste domingo, com Belotti, que aproveitou cruzamento da esquerda e cabeceou firme. O resultado se manteve até o intervalo, e no início do segundo tempo, Iago Falque começou seu show particular ao marcar de pênalti.

Aos nove minutos, a Roma devolveu na mesma moeda. Totti cobrou pênalti sofrido por Perotti e diminuiu a diferença. Mas a esperança da Roma durou pouco, porque aos 19 minutos Falque recebeu bola ajeitada de Belotti e bateu firme da entrada da área. Um desvio no meio do caminho tirou qualquer chance de defesa de Szczesny.

Agora, a Roma tenta esquecer a derrota para focar na Liga Europa, pela qual enfrenta o Astra Ploiesti em casa, na próxima quinta-feira. O Torino, por sua vez, só volta a campo no domingo que vem, quando recebe a Fiorentina pelo Campeonato Italiano.