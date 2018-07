Roma cede empate no fim e desperdiça chance de colar na liderança

A Roma cedeu o empate ao Torino nos acréscimos da partida e desperdiçou a chance de encostar na liderança do Campeonato Italiano. Com o 1 a 1 no placar fora de casa, a equipe da capital italiana foi aos 28 pontos, na quarta colocação, a três de distância do líder Napoli, que entrará em campo neste domingo pela 15ª rodada. O Torino chegou aos 22 pontos e está em oitavo.

Os visitantes abriram o placar apenas aos 38 minutos do segundo tempo. O bósnio Pjanic cruzou para a área, ninguém desviou e o goleiro Padelli deixou a bola passar. O resultado estava levando a Roma para a vice-liderança. No entanto, aos 49, o atacante Maxi Lopez, ex-Grêmio, marcou de pênalti e deixou tudo igual.

A Roma voltará a campo nesta quarta-feira para enfrentar o Bate Borisov, da Bielo-Rússia, na Itália, pela sexta rodada do Grupo E da Liga dos Campeões da Europa. Pelo Campeonato Italiano, o time jogará no domingo, dia 13, contra o Napoli, fora de casa. O Torino terá pela frente o Sassuolo, no próximo sábado, também como visitante.