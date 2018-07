Roma compra El Shaarawy do Milan e garante atacante

A Roma anunciou nesta terça-feira um importante reforço para a próxima temporada. A diretoria exerceu o direito de compra que constava no contrato de empréstimo e adquiriu o atacante El Shaarawy junto ao Milan. De acordo com o próprio clube romano, a transação custou 13 milhões de euros.

"Hoje é um dia muito especial para mim porque agora eu sou um jogador da Roma de todas as formas. Gostaria de agradecer ao presidente, Sr. Pallotta, ao diretor esportivo Walter Sabatini, ao técnico Lucian Spalletti, meus colegas e todos os funcionários da Roma pela confiança que eles demonstraram a mim desde o primeiro dia, e especialmente aos torcedores, que me receberam com animação e afeição", comentou o atacante de 23 anos.

El Shaarawy, o "Faraó", começou a carreira no Genoa e se destacou no Padova, na segunda divisão italiana, na temporada 2011/2012. Antes de completar 20 anos, já atuava como titular do Milan.

Na temporada 2014/2015, entretanto, ele perdeu espaço e foi emprestado ao Monaco. Sem conseguir se destacar na França, foi repassado à Roma, onde se firmou. Fez 16 jogos no Italiano no primeiro semestre deste ano, anotando oito gols.