Roma contrata campeão europeu sub-21 pela Espanha O Sporting Gijón anunciou nesta terça-feira que chegou a um acordo com a Roma e negociou o lateral-esquerdo espanhol José Ángel Valdés com o clube italiano. Assim, o defensor deixa o clube para trabalhar com o técnico Luis Enrique, que também é nativo de Gijón, a partir da próxima temporada no futebol da Itália.